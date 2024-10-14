エア・セルビアは、ベオグラード〜上海/浦東線を2025年1月11日に開設する。ベオグラード発火・土曜、上海/浦東発水・土曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。所要時間はベオグラード発が11時間15分、上海/浦東発が13時間20分。エア・セルビアの中国路線は、2022年12月に開設したベオグラード〜天津線、今年9月30日に開設したベオグラード〜広州線に次いで3路線目となる。ビザ免除や自由貿易協定による、