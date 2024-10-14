イタリア代表を率いるルチアーノ・スパッレッティ監督が、イスラエル−パレスチナ情勢に言及した。13日、イタリアメディア『RAI』が伝えた。イタリア代表は14日にUEFAネーションズリーグでイスラエル代表をウディネの『スタディオ・フリウーリ』に迎え撃つ。イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などによると、紛争の“飛び火”を警戒し、スタジアム周辺では警備体制が強化されている。スタジアム周辺に高さ2メートルを超