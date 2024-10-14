石破茂首相（自民党総裁）は１４日、小野寺五典政調会長、岩屋毅外相、中谷元防衛相と党本部で会談した。日米地位協定改定や、アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）を念頭に置いたアジアの安全保障の在り方を巡る党内での検討に関し、「外務省や防衛省としっかり調整しながら議論を進めてほしい」と指示した。関係者によると、首相は地位協定を巡り、１６日からＮＡＴＯ国防相会合などで欧州を訪問する中谷氏に対し、米軍が駐