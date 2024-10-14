コスプレイヤーの三橋くんが11日（金）、「第62回全日本模型ホビーショー」のタミヤブースにて戦闘機F-35模型と撮影した写真を公開した。【別カット3点】戦闘機模型にみとれる三橋くんSNSで20時にグラビア写真を公開し、話題となっているコスプレイヤー・三橋くん。三橋くんは11日、「タミヤさんのブースでF-35持たせてきただきました。はわわわわ....！ｶﾜｲｲ」とXを更新。F-1からF-35までの愛称を全て言えるほどの戦闘機好きで、タ