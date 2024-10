俳優の山本舞香が13日(日)、ロックバンド「MY FIRST STORY」ボーカルのHiroと洗練されたペアコーデショットで結婚を報告した。【別カット9点】洗練されたペアコーデを披露、山本舞香&Hiroの結婚報告ショット話題作への出演が続く、女優・山本舞香。女優業だけでなく『LARME』『ar』などモデルとしても活躍している。山本は13日、「We got married.」とInstagramを更新。「MY FIRST STORY」Hiroとのペアコーデを披露したショット