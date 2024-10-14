タレントの安めぐみが13日（日）、アメーバオフィシャルブログを更新。生後8ヶ月の次女・萌歌（もか）ちゃんと加工アプリ“SNOW”を使用した2ショットを公開した。【関連写真】笑顔の安めぐみ＆次女【3点】安は13日、「おやすみなさいー。」と題してブログを更新。「こんばんは。遅い時間に失礼します」と切り出し、「三連休中日でしたね。我が家はなんだかバタバタやっと落ち着きそうです」と三連休の様子をつづった。続けて「最