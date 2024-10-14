１０月１４日の東京９Ｒ・プラタナス賞（２歳１勝クラス、ダート１６００メートル＝８頭立て）は、川田将雅騎手が騎乗したメルキオル（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ナダル）が初ダートだった未勝利勝ちからの２連勝を決め、単勝１・４倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分３７秒６（良）。スタートからすんなり先手を取ると、前半８００メートルが４９秒２のスローペースにもしっかり折り合って逃走。最後は楽な手応えの