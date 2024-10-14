◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）国学院大が、２時間９分２４秒で、２０１９年以来、５年ぶり２度目の優勝を果たした。学生３大駅伝も２勝目。４０秒差の２位は駒大、１分差の３位は青学大だった。３区（８・５キロ）の中盤から、前回優勝の駒大、今年１月の第１００回箱根駅伝優勝の青学大、そして、前回３位の国学院大の「３