中国海警、台湾島を囲む形で演習海警編隊による台湾島を囲む形で行う巡航・管理規制の地図。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月14日】中国海警局の劉徳軍（りゅう・とくぐん）報道官は、中国海警2901、1305、1303、2102編隊が14日、台湾島周辺海域で法執行パトロールを実施、台湾島を囲む形で巡航し管理規制を行ったと表明した。これは「一つの中国」原則に従い、合法的に台湾島を管理規制するための実際の行動だと述べた。