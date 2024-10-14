◇第36回出雲駅伝(14日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前:全6区間45.1キロ)國學院大學が大接戦レースを制して、第31回大会以来2度目の優勝を飾りました。1区(8.0キロ)の青木瑠郁選手(3年)は、区間3位と好走。2区(5.8キロ)の山本歩夢選手(4年)、3区(8.5キロ)の辻原輝選手(2年)も区間上位の走りでつなぎます。4区(6.2キロ)では、野中恒亨選手(2年)が区間賞の走りで、前を走る駒澤大学と青山学院大学を猛追。5区(6.4キロ)の上原琉翔