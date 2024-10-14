今や小学校にて必修化となった「プログラミング」。一方、今から10年も前に「プログラミングは誰もが学ぶべき教養となる」とのメッセージを掲げ、ベストセラーになったのが『教養としてのプログラミング講座』です。そのヒット作がまさかのマンガ化！舞台は商社。社長秘書・菅晴美（通称：スガハル）が百田（通称：厄病神）に伝授されたプログラミング的思考でトラブルに挑んでいきます。取締役会で五階堂側に付いた十和田。彼が