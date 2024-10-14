阪神は１４日、球団本部付ＳＡを務める藤川球児氏（４４）が第３６代監督に就任すると発表した。近日中に記者会見を開く。生え抜き投手の監督就任は１９８９年シーズンで指揮を執った村山実氏以来だ。藤川新監督は現役時代に「ＪＦＫ」の一角として０５年のリーグ優勝に貢献。ＮＰＢ歴代４位となる通算２４３セーブを挙げ、米大リーグでもプレーした。２１年に球団本部付ＳＡに就任。コーチの経験はないが、球団運営などに幅広