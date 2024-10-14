自身初となるリーグ優勝決定シリーズに挑む大谷翔平選手。メッツ・千賀滉大投手との日本人対決も実現した注目の第1戦、大谷選手大活躍です！【映像】土まみれになりながらも盗塁をする大谷翔平超満員の本拠地で迎えたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦。大谷は「1番・指名打者」で先発出場。対するメッツの先発は千賀滉大投手。その第1打席、2球目を打ってセカンドゴロ。第2打席はランナー2塁の場面。初球を打ってライト