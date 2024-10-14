13日午後、東方神起がスケジュールのため、金浦（キンポ）国際空港を通じて日本に出国した。・東方神起からTREASUREまで「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」ラインナップ第3弾を発表・東方神起、20周年記念アルバムのタイトル曲「SWEET SURRENDER」ミュージックビデオを公開