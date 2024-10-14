◇出雲全日本大学選抜駅伝（2024年10月14日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45・1キロ）学生3大駅伝の幕開けを告げる一戦は国学院大がアンカー決戦を制して、2時間9分24秒で5年ぶり2度目の優勝を飾った。最終6区（10・2キロ）に平林清澄（4年）が登場した。今年2月の大阪マラソンでは初マラソン日本最高＆日本学生記録となる2時間6分18秒をマークしてデビューVを飾った大エースだ。2位・駒大と4秒差の首位で発進。駒大・