◇パCSファーストS第3戦日本ハムーロッテ（2024年10月14日エスコンF）リーグ2位の日本ハムが、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）第3戦でロッテと対戦。0―2の3回に清宮幸太郎内野手（25）が値千金の同点打を放った。打線は初回、1番・松本剛が中前打で出塁しすかさず二盗。いきなり球場のボルテージを上げた。しかし前日サヨナラ打を放った2番・浅間が空振り三振、3番・清宮、4番・レイエスも倒れ無