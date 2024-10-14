プロ野球の阪神タイガースは１４日、新監督に球団ＯＢで球団本部付スペシャルアシスタントの藤川球児氏（４４）が就任すると発表した。近く記者会見を開く。２年間にわたり指揮を執った岡田彰布監督（６６）はフロント入りして新体制を支える予定。高知商（高知）から１９９９年にドラフト１位で阪神に入団した藤川氏は、救援投手として活躍し、最多セーブのタイトルを２度獲得。米大リーグや国内の独立リーグでもプレーし、２