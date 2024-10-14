【モデルプレス＝2024/10/14】女優の鶴嶋乃愛が14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】鶴嶋乃愛、ミニスカから美脚披露◆鶴嶋乃愛、スラリ美脚披露白のオーバーサイズブルゾンに黒のミニスカートを合わせたモノトーンコーディネートで登場した鶴嶋。ボトムスからはスラリと伸びた美しい脚を覗かせた。3本の