週末と本日これまでに発表された経済指標 ※１３日（日） 【中国】 消費者物価指数（CPI）（9月）10:30 結果0.4% 予想0.7%前回0.6%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（9月）10:30 結果-2.8% 予想-2.6%前回-1.8%（前年比) ※１４日（月） 【シンガポール】 実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）09:00 結果4.1% 予想3.7%前回2.9%（前年比)