プロ野球阪神は１４日、ＯＢで球団本部付スペシャルアシスタントの藤川球児氏（４４）が新監督に就任すると発表した。近日中に記者会見を行う。岡田彰布監督（６６）は今季限りで退任し、フロント入りすることが決まっていた。藤川氏は高知商高からドラフト１位で１９９９年に阪神入団。「火の玉」と称された豪速球を武器に２００７、１１年に最多セーブのタイトルを獲得するなど、抑えとして活躍した。１３年からは米大リーグ