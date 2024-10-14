巨人が４年ぶり４８度目（１リーグ９度含む）のリーグ優勝を達成し、球団創設９０周年の節目を飾った。担当記者が選んだ各選手のベストゲームを深掘りする。◆８月１３日巨人５―８阪神（東京ドーム）［勝］石井４勝１敗［敗］高梨３勝２敗［Ｓ］岩崎３勝４敗１８セーブ［本］森下１１号２ラン（グリフィン・１回）丸１０号（才木・１回）まさかの外野デビューに東京ドームがざわついた。ココ・モンテス内野手が５