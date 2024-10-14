JR東日本水戸支社が勝田車両センターで「E657系電車フレッシュひたちリバイバルカラー車両撮影会」を開催します。人気企画の第6弾・第7弾という位置づけで、追加開催の要望に応えて企画されたものです。第6弾のイベントは昨年開催した企画（第5弾）と同様に、塗色変更を行ったE657系電車全5編成（橙色・青色・黄色・紅色・緑色）を並べて展示、撮影できるようにします。開催日時は2024年10月26日(土)、6:40〜7:40の第1部と7:30〜8: