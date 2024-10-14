お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（28）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。体調を崩したことを伝えた。サーヤは13日、ストーリーズで「体調終わった」と投稿。自身のスレッズでも「完全な風邪」とコメントした。その後、サーヤがボーカルを務めるバンド「礼賛」は「明日出演を予定しておりました『FM802MINAMIWHEEL2024』ですが、メンバーCLR（サーヤ）の体調不良により出演をキャンセルさせていただくこと