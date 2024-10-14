10月14日に東京競馬場で行われる第72回府中牝馬ステークス(3歳上・牝・GII・芝1800m)の馬体重が発表された。 重賞3勝目を得意距離で狙うマスクトディーヴァ(牝4、栗東・辻野泰之厩舎)は460kg(+6)。昨年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ(牝4、美浦・宮田敬介厩舎)は472kg(+12)。 発走予定時刻は15時45分。 ※馬番馬名馬体重(増減)1 ハーパー 488(+20)2 アスコルティア