【モデルプレス＝2024/10/14】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】ユンジン「脚長すぎる」と話題の美脚ショット◆ユンジン、美脚際立つブラックコーデユンジンは、シースルートップスにレザーのショートパンツを合わせたブラックコーデのオフショットを投稿。黒のタイツから透ける美しい脚を