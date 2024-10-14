◇出雲全日本大学選抜駅伝（2024年10月14日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45・1キロ）学生3大駅伝の幕開けを告げる一戦が行われた。5年ぶり2度目の優勝を狙う国学院大が5区で初めて首位に立った。5区の上原琉翔（3年）は首位の駒大と20秒差の3位で発進。5キロ付近で首位に立ち、大エースのアンカー・平林清澄（4年）につないだ。▼出雲全日本大選抜駅伝学生3大駅伝の初戦。89年に始まり、今年は第36回目（第26回は