俳優・アーティストの瀧本美織が13日、ビルボードライブ横浜で『瀧本美織 Billboard Live “Amanda”』を開催した。【写真】ノースリーブ衣装で伸びやかな美声を響かせた瀧本美織瀧本は、シャンデリアと深紅の幕が目を惹くクラシカルな空間にジャジーな音が響くと、ホルターネックのきらびやかなドレス姿で客席通路から登場。スタンドマイクを手に「LADY FUNKY」をソウルフルに、9月にリリースしたばかりの新曲「Character」で