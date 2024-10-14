身近な存在「スズメ」が絶滅危惧種になってしまうかもしれません。実は数が減っているということで、番組スタッフが街中へ探しに行きました！【写真を見る】なぜ？「スズメ」が激減 “絶滅危惧種”に？スタッフが都内で探してみた【ひるおび】東京・渋谷でひるおびスタッフがスズメを捜索！10月4日午前7時すぎ、東京都渋谷区にある住宅街で、スズメの捜索開始―スズメがいそうな草むらを覗いてみますが…なかなか見つけられず…ス