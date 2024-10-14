XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が14日に自身のインスタグラムを更新。3度目の首の手術を終え、補助を受けながら車いすから立ち上がる様子を公開した。YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、米カリフォルニア州の病院で2017年以来7年ぶり3度目となる手術を受けた。9日に手術成功を報告していた。10日にはベッドに横たわる自身の姿を更新していたが、この日は「Will you still love me when I got nothing but my 3rd n