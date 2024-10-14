発砲があった米南部テネシー州ナッシュビルの現場＝１２日/Evan Mealins/The Tennessean/USA Today Network/Imagn Images（ＣＮＮ）米南部テネシー州ナッシュビルで１２日、テネシー州立大学の（卒業生らが参加する）ホームカミングのパレードが行われた現場の近くで発砲があり、当局によれば、男性１人が死亡したほか、９人が負傷した。捜査員は、負傷者の少なくとも１人が発砲に関与したとみている。ナッシュビルの警察と消防は