中国貴州省で洞窟魚の新種２種類を発見「紫雲高原鰍」の生体。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽10月14日】中国貴州省安順市紫雲ミャオ族プイ族自治県猫営鎮にある洞窟2カ所でこのほど、洞窟魚の新種が発見された。いずれも「高原鰍」（トリプロフィサ）属で、専門家がぞれぞれ「紫雲高原鰍」（Triplophysaziyunensis）、「亜魯王高原鰍」（Triplophysayaluwang）と命名した。同研究成果は国際的な動物学学術誌「Zookeys」で