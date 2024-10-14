【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編 OP主題歌 MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」をワンマンライヴでは初披露 約5年ぶりのニューアルバム『HYDE [INSIDE]』の発売を10月16日に控える中、10月12日より神戸ワールド記念ホールにて『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』がスタートした。 幕を開けると同時に発せられたHYDEの声に総立ちの6,000人が狂気の歓声。ステ