昨年1月に亡くなった、エルヴィス・プレスリーの一人娘リサ・マリー・プレスリーさん。この度発売された回顧録「From Here to the Great Unknown(原題)」の中で、母プリシラの元恋人から10歳の時に性的虐待を受けたと告白しているそうだ。【写真】エルヴィス・プレスリーの一人娘「リサ・マリー・プレスリー」フォトギャラリーPage Sixによると、リサ・マリーさんが生前残した音声テープをもとに、娘のライリー・キーオが手