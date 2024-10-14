日本代表は10月15日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選でオーストラリア代表と埼玉スタジアム2002で対戦する。ここまで開幕３連勝中と勢いに乗る森保ジャパンのオーストラリア戦のスタメンを英国メディア『Sports Mole』が以下のように予想した。GK鈴木彩艶DF谷口彰悟町田浩樹板倉 滉MF堂安 律遠藤 航守田英正三笘 薫南野拓実鎌田大地FW小川航基【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹