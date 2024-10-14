◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）３区（８・５キロ）の中盤で、前回優勝の駒大、今年１月の第１００回箱根駅伝優勝の青学大、前回３位の国学院大の「３強」が激しくトップ争いを演じた。残り約２キロで青学大の黒田朝日（３年）と駒大の山川拓馬（３年）の一騎打ちとなり、国学院大の辻原輝（２年）がやや遅れた。ラストスパー