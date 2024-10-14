今年9月下旬、正当な理由がないのに新潟県見附市の一般住宅に侵入した疑いでベトナム国籍の22歳の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、見附市に住む介護職員でベトナム国籍の男（22）です。男は今年9月下旬、正当な理由がないのに、見附市の一般住宅に侵入した疑いが持たれています。事件は、男が侵入した一般住宅の住民が、ベトナム国籍の男に侵入されたと警察へ届け出たことで発覚。警察によりますと、男は住居