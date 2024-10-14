俳優の岐洲匠さんが「カレンダーブック2025」発売記念会見に登壇しました。【写真を見る】【岐洲匠】” 僕の好きも詰めつつみんなの理想像も映っている”「カレンダーブック2025」発売自身8作目となる本カレンダーは、岐洲さんのなかにある「振り幅」に注目し、ストレートな男性的カッコよさ、家庭的なかわいらしさが同居した「素の岐洲匠がそばにいる暮らし」が楽しめます。撮影について岐洲さんは"「今回のカレンダーは、ど