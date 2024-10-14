★おトクし放題★食べ放題や詰め放題など「〇〇放題」をよりおトクに楽しむ方法を調査！【出演者】小峠英二・藤波朱理・たんぽぽ川村エミコ・小島奈津子【ご紹介させていただいた店舗】【神戸クック・ワールドビュッフェ千葉ポートタウン店】＜営業時間＞平日・土日祝ランチ午前１１：００〜午後３：３０平日ディナー午後５：３０〜午後９：３０土日祝ディナー午後５：００〜午後９：３０＜料金＞平日ランチ