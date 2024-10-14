★駅近厳選グルメ１０★食欲の秋・到来！駅から徒歩６分圏内にある魅力的な駅近グルメを１０品厳選本日の舞台は「巣鴨駅」【出演者】小峠英二・一ノ瀬颯・井森美幸／コットン きょん ■今回紹介したお店?うなぎの鶴松・鶴（4分の３尾）２２００円・赤富士（２尾）４４００円※テークアウト※1日限定20食?三代目 茂蔵 巣鴨とげぬき地蔵通り店・豆腐の味噌漬け１８３円※時期により変動いたします・おからと豆乳の