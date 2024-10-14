（台北中央社）中国人民解放軍で台湾方面などを管轄する東部戦区が14日、台湾周辺の海空域で軍事演習を実施すると発表したのを受け、国防部（国防省）は「非理性的挑発行為に強い非難を表明する」との声明を出した。（游凱翔／編集：名切千絵）