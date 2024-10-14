麻雀YouTubeチャンネル「発男道場」が新たな動画を更新した。今回は、麻雀プロをゲストに招き実践形式で麻雀の思考を伝える人気企画。ゲストには、今をときめくトッププロ雀士、Mリーグ・KONAMI麻雀格闘倶楽部所属の伊達朱里紗プロだ。伊達プロといえば、人気声優の傍らプロ雀士も務める二刀流だ。その実力は誰もが認めるもので、Mリーグ参入から個人タイトル3冠（年間最高スコア賞、MVP個人スコア賞、4着回避率1位）