◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１４日、栗東トレセンセントライト記念３着のエコロヴァルツ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）はＥダートコースで軽めの調整。課題のテンションも上がり過ぎておらず、雰囲気は上々だ。１０月９日の１週前追い切りは、ＣＷコースでグッジョブ（４歳２勝クラス）と併せ７ハロン９９秒４―１１秒８。ラストは力強く伸びて３馬身ほど先