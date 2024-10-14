政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１４日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。自民党総選挙（２７日投開票）における裏金議員の公認、非公認を石破茂首相が決めた内幕を語った。「石破さんは森山幹事長や小泉さんに公認について、検討を依頼している」と森山裕幹事長と小泉進次郎選対委員長に頼んだことを明かした。続けて「森山さんと小泉さんが案をまとめて持っていくと、『そこまでやっていいの？』という話をしちゃう。小泉さん