【ソウル聯合ニュース】韓国科学技術情報通信部は１４日、９月の情報通信技術（ＩＣＴ）分野の輸出額は前年同月比３６．３％増の２２３億６０００万ドル（約３兆３４００億円）だったと発表した。ＩＣＴ分野の輸出額は１１カ月連続で増加し、２０２２年３月に次いで過去２番目の高水準となった。人工知能（ＡＩ）ブームに伴うサーバー投資の拡大により、半導体の輸出額は過去最高の１３６億３０００万ドルを記録した。半導体メ