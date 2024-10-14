◆学生３大駅伝開幕戦出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）レースの流れを決める大事な１区（８・０キロ）は、青学大の鶴川正也（４年）が２３分３８秒で区間賞を獲得した。レース後は「少しでも後ろと離して、絶対に優勝するという気持ちで、全力で行きました」とすがすがしい表情で話した。スタート時の気温は２８・４度。大会史上２番目の暑さになった