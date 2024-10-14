ポップなアートやイラスト、体感型フォトスポットで『ウルトラマン』の魅力にふれる、誰もが楽しめる『はじめてのウルトラマン展』が、2024年11月1日（金）〜2024年11月17日（日）の期間、池袋PARCO本館7F PARCO FACTORYにて初開催される。見どころを紹介していこう。＞＞＞展示やグッズのイメージを見る（写真11点）『はじめてのウルトラマン展』は、「空想」をキーワードに『ウルトラマン』の魅力を楽しむプロジェクト「空想特撮