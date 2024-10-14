◇出雲全日本大学選抜駅伝（2024年10月14日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45・1キロ）学生3大駅伝の幕開けを告げる一戦の号砲が鳴った。6年ぶり5度目の出雲路制覇を目指す青学大の2区（5・8キロ）は野村昭夢（4年）が担った。1区の鶴川正也（4年）が区間賞の力走。トップでタスキを受けた野村は序盤から快調にピッチを刻んだ。だが、4キロ過ぎに創価大の吉田響（4年）にかわされ、3位に後退して首位の創価大と20秒差で