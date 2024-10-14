ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。 率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ MUTAムータ ヘムリブ ポロシャツ（ランダムロゴ） 一緒に購入した緑のバケットハットもお気に入りです！ Spec:ポロシャツ ●素材／ポリエステル100％ ●サイズ／4（S）、5（M）、6（L）7（XL）、8（2XL）●価格／2万4200円 バケットハット ●素材／ナイロン100％