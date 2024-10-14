米軍のＴＨＡＡＤ発射区域＝２０１９年３月４日、イスラエル/Staff Sgt. Cory D. Payne/US Air Force/File（ＣＮＮ）米国防総省は１３日、イスラエルに高高度迎撃ミサイルシステム（ＴＨＡＡＤ＜サード＞）を配備して、米軍が運用に当たると発表した。イランによる前例のない攻撃を受け、イスラエルの防空能力強化を支援するとしている。米国がイスラエルにＴＨＡＡＤを配備するのは今回が初めてではなく、２０１９年にも演習目的