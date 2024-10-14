【動画】南野拓実インタビュー｜https://youtu.be/g_Ro0oGOOxU 15日、北中米ワールドカップアジア最終予選 オーストラリア戦（埼玉）に臨むサッカー日本代表。最終予選で3連勝中と好調の森保ジャパンだが、 W杯8大会連続出場へ負けられない戦いが続く。 所属チームでは欧州CLに出場するなど、充実のシーズンを送るMF南野拓実（29）が囲み取材に応じた。 ＜日本代表 招集メンバー＞【